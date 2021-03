Maubeuge : deux surveillants pénitentiaires violemment agressés par un détenu

Un détenu a agressé deux surveillants pénitentiaires, jeudi matin à la maison d’arrêt de Maubeuge, dont l'un a été violemment frappé et mordu.

Une violente agression a eu lieu à la maison d’arrêt de Maubeuge, ce jeudi 25 janvier vers 9 heures. Un détenu, qui devait changer de cellule, s’en est pris à deux surveillants, dont un de manière très brutale selon le syndicat Force ouvrière. "Il l’a frappé avec une poêle, avant de le mordre à l’oreille et de lui mettre des doigts dans les yeux", précise Aurélien Catherine, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Maubeuge et responsable du bureau local Force ouvrière.

Le deuxième surveillant, qui est intervenu pour venir en aide à son collègue et maîtriser l’individu, a également été blessé. L'agression a nécessité des renforts, et fait état de deux blessés.

Le détenu de 24 ans est connu pour des faits de violence en détention

Le surveillant mordu présente des ecchymoses, trois points de suture et une ITT d’un jour, tandis que le second surveillant souffre d’une entorse au poignet avec ligaments touchés, et sept jours d’ITT.

Le détenu âgé de 24 ans, connu pour des faits de violence en détention et condamné en 2019 à une peine de quatre ans de détention, a été placé au quartier disciplinaire.