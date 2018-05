Boussois : le garde-champêtre décède dans un accident alors qu'il ouvrait la course cycliste

Le drame s'est produit en quelques minutes, ce dimanche après-midi, à Boussois. Jean-Yves Leclercq, garde-champêtre de la commune, ouvrait la course cycliste à bord de son véhicule lorsque celui-ci s'est violemment encastré dans la façade d'une maison.



"La course commençait tout juste, c'était le premier tour", explique le maire de Boussois Jean-Claude Maret. "On ne sait pas ce qui a pu se passer. Apparemment il n'y avait pas de traces de freinage."





Intervention rapide des secours

Immédiatement après l'accident, les membres de la Croix-Blanche accourent pour porter assistance à Jean-Yves Leclercq, inconscient. "Ils sont intervenus très rapidement pour lui faire un massage cardiaque. Puis les pompiers ont pris le relai et son coeur est reparti, faiblement", poursuit Jean-Claude Maret.



Les secours l'amènent au centre hospitalier de Maubeuge, mais le garde-champêtre ne survivra pas à ses blessures.





Émotion dans le village

L'émotion était très vive, ce dimanche, à Boussois. Jean-Yves Leclercq était en effet bien connu des habitants. "Il était garde-champêtre depuis plus de 20 ans, je l'ai vu arriver gamin, il allait porter des plis à mobylette", se souvient le maire.



Jean-Claude Maret se souvient d'un homme "serviable, toujours prêt à rendre service". "C'était quelqu'un de bien."



Son corps va être transféré à l'IML de Lille afin de déterminer l'origine du décès. Les funérailles seront ensuite organisées dans la commune de Boussois.