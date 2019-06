CANICULE. Maubeuge : un ventilateur prend feu dans une maison de retraite, six personnes hospitalisées

Il était environ 21 heures, lundi soir, lorsque les pompiers d'Aulnoye-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge et

Valenciennes ont été appelés à intervenir dans la maison de retraite du Moulin à Maubeuge (Nord), pour un départ de feu dans une chambre de la résidence.

Six personnes hospitalisées

Le sinistre est parti d'un ventilateur dont le moteur avait trop tourné, avant de s'embraser puis de provoquer des émanations de fumées toxiques. L'équipement avait été apporté par une famille de résident, dans le contexte caniculaire qui frappe la région.



Neuf personnes, dont sept membres du personnel, ont été incommodées selon le CODIS 59, qui précise que deux équipes de SMUR avaient été dépêchées sur place. Parmi les neuf impliqués, six ont été hospitalisés pour examen au centre hospitalier de Maubeuge. Une personne se trouvait toujours en observation ce mardi.