Cerfontaine : un blessé grave après l'explosion d'un obus

Une personne a été grièvement blessé et transporté par hélicoptère au CHR de Lille à la suite de l'explosion d'une munition de la Première Guerre mondiale dans une habitation à Cerfontaine, près de Maubeuge, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du SDIS 59.Les secours ont été appelés vers 16 heures dans la rue de Quievelon pour l'explosion d'un obus. La victime, dont on ignore l'âge et le sexe, a été rapidement prise en charge et un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l'habitation et du jardin.L'explosion n'a pas causé d'effondrement du bâtiment, mais on criant qu'il y ait "d'autres obus stockés" sur place, précise-t-on au SDIS 59. Les équipes de secours sur place attendent l'intervention des démineurs.