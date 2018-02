Comment les animaux du zoo de Maubeuge supportent-ils le froid de l'hiver ?

Le sol est surveillé tous les matins

Comment les animaux du zoo de Maubeuge vivent-ils le froid de l'hiver ?

Intervenants : Jimmy Ebel, directeur du zoo de Maubeuge ; Fabien Lecomte, soigneur - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Ali Benbournane et Bertrand Thery. Montage de Bruno Weill

Des animaux acclimatés

Ils sont sous haute surveillance, ces précieux pensionnaires. Depuis le début de l'hiver, le personnel du zoo de Maubeuge est aux petits soins avec les animaux :C'est le cas notamment des girafes,. "Le sol est surveillé tous les matins" assure le directeur du zoo Jimmy Ebel, un sol "retravaillé y a quelques jours de manière à avoir le minimum de période de l'année où elle ne puisse pas sortir dans l'enclos l'extérieur."Singes, tigres, éléphants, tous ont besoin d'une surveillance accrue, même en période de fermeture. Parmi les préoccupations des soigneurs :"Il y a" note Fabien Lecomte, soigneur. "Effectivement ça peut être plus riche d'une période à l'autre, puis il y a certaines espèces à qui on va rajouter de la betterave par exemple en hiver."Même si les températures tournent autour du 0°C,. "Tous les animaux sont issus pour la plupart d'autres collections zoologiques européennes et sont donc acclimatés à ces températures" explique Jimmy Ebel."Tous les animaux sont sous surveillance étroite de la part des soigneurs, du vétérinaire du parc, des équipes techniques" précise le directeur, "donc on s'adapte"