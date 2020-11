Confinement : A Maubeuge, la colère des moniteurs d'auto-école interdits d'exercer alors que les examens sont maintenus

"Je vous confirme que l’intention est, par le Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de ne permettre que la tenue des examens et non d’autoriser les écoles de conduite, de proximité ou en ligne, à dispenser durant la période de confinement des cours de conduite." Marie-Gautier Melleray, déléguée interministérielle à la Sécurité routière

Des centres d'examen bloqués

#Confinement : "Je souhaite qu’on trouve un accord sur les cours de conduite, on est en cours de discussion avec les auto-écoles. Je suis favorable à un protocole sanitaire qui permette de reprendre les cours", @BrunoLeMaire dans #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/ruvsbjoHgI — RTL France (@RTLFrance) November 2, 2020

C'est la douche froide pour les moniteurs d'auto-école qui vont devoir fermer leurs établissements pendant le confinement alors que les centres d'examen, eux, vont pouvoir rester ouverts. Marie-Gautier Melleray, déléguée interministérielle à la Sécurité routière a confirmé leurs craintes ce samedi :Lors du premier confinement, les écoles de conduite avaient été contraintes de fermer, tout comme les centres d'examen. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.Un paradoxe qui passe mal dans la profession. Certains moniteurs montent au créneau comme David Gillo, directeur d'auto-école à Bavay. Il a bloqué, avec une vingtaine de ses confrères, le centre d'examen de Maubeuge ce matin tandis que la même action était menée à Prouvy."C'est ubuesque, on peut présenter des élèves à l'examen mais on ne peut pas les former, c'est les envoyer à l'échec, confie-t-il, en plus, lors d'une leçon de conduite on est deux dans la voiture alors que pendant l'examen on est trois, ce qui augmente le risque sanitaire donc tout ça n'a pas de sens".Les centres d'examen appartiennent au service public, maitenu lors de ce second confinement. Les auto-écoles, elles, sont considérées comme des services non-essentiels. "En gros le message c'est : la sécurité routière rien à faire, on maintient le service public", ajoute David Gillo, ce qu'on souhaite, c'est clarifier une situation très ambigüe, tout simplement".Interrogé sur cette question ce matin sur RTL, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a signifié son souhait qu'un accord soit trouvé avec les auto-écoles avec la mise en place d'un protocole sanitaire qui permettrait la reprise des cours de conduite...