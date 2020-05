Coronavirus : une aide-soignante de retour de Mulhouse positive, dépistage massif dans une clinique de Maubeuge

Depuis mardi, un chapiteau est planté sur le parking de la polyclinique du Val de Sambre à Maubeuge. À destination du public, mais surtout du personnel. En effet, les 200 agents de l'établissement doivent s'y rendre pour passer un test virologique.



Ce dépistage massif intervient après la découverte d’un cas de Covid-19 au sein du personnel médical. Une aide-soignante de la polyclinique a été diagnostiquée ce mercredi. Elle avait été envoyée en renfort à Mulhouse pendant trois semaines et a regagné l'établissement maubeugeois ce lundi.

Aucun cas positif pour le moment

"Cette aide-soignante a travaillé dans la clinique lundi mais a commencé à ressentir des symptômes et nous a tout de suite averti. Nous n'avons pas attendu le résultat de son test - finalement positif - et avons entamé dès mardi un dépistage et une désinfection totale de l'établissement", explique la clinique.



Les personnes ayant été en contact avec elle et le personnel du bloc opératoire ont été dépisté en priorité. Mais toute la clinique doit réaliser un prélèvement naso-pharyngé. "Pour l'instant, sur les 20 agents testés, tous les résultats sont négatifs", assure la clinique.