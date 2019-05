Ferrière-la-Grande : un pêcheur à l'aimant gravement brûlé par une bombe au phosphore

Un pêcheur à l'aimant d'une trentaine d'années originaire de Ferrière-la-Grande près de Maubeuge (Nord), a été transporté lundi soir au CHR de Lille, deux jours après avoir sorti de la rivière Solre un obus qui fuyait.



L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a aimanté une munition historique dans le cours d'eau dimanche après-midi, et aurait été rapidement brûlé aux avant-bras.



Le pêcheur n'a pas réalisé la dangerosité de l'engin qu'il venait de manipuler, et est rentré chez lui.

Etat de santé dégradé

Dimanche, alors qu'il se trouvait chez des voisins lundi, le trentenaire a été pris d'un malaise et a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de Maubeuge.



Rapidement, les médecins ont détecté la présence de phosphore, matière toxique extrêmement volatile. Deux unités chimiques spécialisées des pompiers ont alors été dépêchées à l'hôpital et au domicile de la victime, pour décontaminer les lieux.



Dans le même temps, au vu de la dégradation de son état de santé, le trentenaire a été transféré au centre des grands brûlés de Lille, sérieusement touché aux avant-bras et aux yeux. Son pronostic vital n'est pas engagé.



Un périmètre de sécurité a été instauré autour du lieu de la découverte explosive, chemin de l'Emeraude à Ferrière-la-Grande, et les services de déminage doivent intervenir pour prendre en charge l'obus incriminé.