Premier match pour Jean-Guy Wallemme (ex-RC Lens) à la tête de la sélection du Niger

Ancien joueur historique du RC Lens (il a été champion de France en 1998 avec les Sang et Or), Jean-Guy Wallemme, 52 ans, n'a pas évoqué son avenir en conférence de presse. Un membre de la Fédération a indiqué qu'un accord avait été trouvé avec l'entraîneur nordiste mais qu'il fallait encore attendre le feu vert du ministère des Sports qui doit entériner tous les contrats engageant de l'argent public.



Depuis la fin de sa carrière de joueur professionnel en 2001, Wallemme a connu de nombreuses expériences comme entraîneur, que ce soit en France (Saint-Etienne, Paris FC, Lens, Auxerre, Dieppe, Chartres...), en Belgique (Renaix, RWDM...), en Algérie (Bel-Abbès, JS Kabylie, Chleff) ou au Maroc (Kénitra).



Avant le Niger, il avait déjà dirigé la sélection du Congo entre 2011 et 2012.