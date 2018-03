Forêt de Mormal : des petites cabanes pour accueillir les martres, cousines des fouines

Forêt de Mormal : des petites cabanes pour accueillir les martres, cousins des fouines

Protéger l'espèce et permettre sa reproduction

Délicatement posée sur un coussin de mousse, bien visible…. "On est à la limite d'une parcelle, sur un objet en évidence, au milieu d'un chemin donc elles s'en servent", explique Claire Poirson, bénévole à la Coordination mammalogique du Nord de la France.Lavit principalement, se promenant de branche en branche. "C'est un animal qui est; la bavette est orange et pas blanche, et", précise Hugo Fourdin, lui aussi bénévole.Carnivore mal connu,La Région a donc mis sur pied un. À 4 mètres du sol, deviennent d'être installées pour qu'elles puissent trouver refuge. "Elles pourront simplement y passer la nuit, la journée,Les femmesau lieu d'un creux d'arbre qu'elles auraient pu trouver ailleurs", explique Claire Poirson.C'est, réalisée sur le modèle de ce qui se fait en Angleterre.ont d'ores et déjà été accrochés en forêt de Mormal, qui manque d'arbres creux dont raffolent ces mustélidés. "et la jeunesse des arbres fait qu'elles ne trouvent pas forcément, élever ses jeunes", précise Hugo Fourdin. "Donc ça permet à cette bestiole d'avoir des abris de substitution."Ces cabanes permettrontet de mieux connaître les martres des pins. Uneseront installées cette année.