France-Australie - Jeumont : on a regardé le match avec les parents de Benjamin Pavard

On a regardé le match avec les parents de Benjamin Pavard

"C'est vraiment un moment inouï, on a un pincement au coeur." Et pour cause, les parents du nordiste Benjamin Pavard sont les premiers supporters du N°2 de l'équipe de France., Frédéric et Nathalie Pavard ont fêté l'événement devant le poste de télévision. Au terme du premier match de poule contre l'Australie, terminé sur une victoire de l'équipe de France, ils n'ont pas caché leur soulagement. "Félicitations, ma crevette ! Très bon match ! Très propre", lui a écrit par SMS son père après le match.Fils unique de 22 ans,. Sa famille y vit toujours, là où son père était il y a 10 ans son entraîneur à l'US Jeumont. Dans une dizaine de jours,de poule de l'équipe de rance, contre le Danemark le 26 juin.