Girafe, éléphant et lion ... Kamini soigne les animaux du zoo de Maubeuge

Maubeuge, un zoo dans la ville

Dimanche 31 mars à 12H55

L'alpagas d'Amérique du Sud du zoo de Maubeuge / © France 3 Hauts-de-France

Kamini dentiste pour ours à lunettes ?

Kamini devient le soigneur de l'ours à lunettes Amador

Depuis toute petite, j’ai toujours été attirée par les animaux sauvages et après avoir fait plusieurs stages, c’est ce métier-là qui m’a plu, confie Mélissa.

Donne la papatte Ananda !

Kamini discute en anglais avec l'éléphant Ananda du zoo de Maubeuge

Pas le temps de flâner, il faut cuisiner !

Découvrez les 7.5 hectares du zoo de Maubeuge et ses 60 espèces ... 200.000 visiteurs s’y promènent chaque année. Les soigneurs, le directeur et le cuistot… ils sont 34 salariés à être au petit soin pour ces petits ou gros pensionnaires. Rencontres !Rencontrez aussi une véto de choc du quotidien et un maître-chien, Christelle et Thomas nous racontent leurs métiers et leurs passions des animaux hors du zoo.Présentation : Kamini Réalisation :Kamini se glisse dans la peau d’un soigneur etLe bonhomme a 12 ans, il est originaire d’Amérique du Nord et est un peu stressé face aux caméras.Question inquiétude, Kamini ne fait pas le fier quand il faut user de méthode douce pour demander à Amador d’ouvrir sa gueule.Les soigneusesetl’accompagnent : "Le médical training permet de faire des soins sans aller jusqu’au bout de l’anesthésie."En donnant des ordres clairs, le plantigrade ne fait pas de manières et se plie aux demandes de ses soigneurs. Impressionnant !À quelques allées de là,

Comment gérer les multiples repas de toutes ces espèces ? Qu’ils soient végétariens ou carnivores, le cuistot Julien prépare des petits plats à tous les pensionnaires du parc.



Julien, cuistot du zoo de Maubeuge / © France 3 Hauts-de-France



"On est vraiment attentifs à la taille et au poids de l’animal et à ses besoins en fonction des observations des soigneurs."

Kamini, les carottes et le lémurien de Madagascar / © France 3 Hauts-de-France

Un zoo, pourquoi faire ?

Le lion asiatique du zoo de Maubeuge, protection d'une espèce menacée

Hippopotame du zoo de Maubeuge / © France 3 Hauts-de-France

Une girafe, qu'est-ce-que c'est ?

Entre Ara et lémurien, Kamini devient le serveur préféré des poilus, velus et autres plumés du zoo.vient d’arriver au Zoo. C’est un lion un peu particulier qui doit s’acclimater en attendant la rencontre avec ses futures compagnes."Au zoo de Maubeuge, ce ne sont pas des lions africains, mais des lions asiatiques , une sous-espèce très rare en programme européen d’élevage", explique le directeur du Zoo Jimmy Ebel.En 1955, le maire de Maubeuge, Pierre Forest, fait construire Le jardin de la Roseraie qui accueille quelques chimpanzés ou canards. Depuis le parc a évolué avec l'arrivée de sa première girafe en 1963 pour être transformé en zoo."Nos animaux vivent en captivité, mais les zoos ont surtout des rôles de pédagogie, scientifiques, de conservation animale, de recherche… Et notre mission principale, c’est le bien-être animal. Les zoos ont une fonction aujourd’hui : apprendre à protéger la faune sauvage et être des lieux de conservation d’espèces".Un mélange entre un chameau et un léopard qui mangerait des nuages ?Rencontre du troisième type entre Kamini, cet élégant mammifère et un groupe scolaire … Kamini raconte un peu n’importe quoi, mais on ne la fait pas aux jeunes visiteurs.

Thomas et Néo, une histoire au poil !

Le policier maître-chien Thomas Diot et son chien Néo. / © France 3 Hauts-de-France

Christelle, véto de quartier au grand cœur

La vétérinaire Christelle Dewaulle

Les gens d’ici ont un grand cœur, ils n’ont pas de grands moyens, mais ils partagent.

Toutes les infos pour visiter le zoo de Maubeuge Le zoo de Maubeuge est ouvert du 30 mars 2019 jusqu’au 11 novembre 2019

- Mars, avril, mai, juin, septembre : 10h à 18h

- Juillet, août : 10h à 19h

- Octobre, novembre: 10 h à 17h30 Pour y aller, c'est par là. Le zoo de Maubeuge s'engage

- Dans la sauvegarde de la girafe du Niger avec l'association ASGN.

-Dans la conservation des espèces et populations animales avec l'association CEPA.

Le maître-chienfait le portrait de son fidèle compagnon"C’est un têtu quand Monsieur ne veut pas acquérir un exercice, il ne veut pas. C’est son plus gros défaut. Mais il est très vif également. C’est un bon chien, il part au quart de tour."Ce malinois d’à peine un an est le nouveau partenaire du policier. Entre séance de dressage et exercice en tout genre, Néo apprend son métier : "À la police municipale, le chien n’est pas là à but offensif mais a but dissuasif."Protéger les animaux, c’est aussi la mission de la vétérinaire, "J’ai toujours voulu faire ce métier. Dès l’âge de six ans, j’enquiquinais mes parents et ça fait maintenant 23 ans que je pratique".Véto de choc … véto du quotidien … Ses patients ne sont ni des girafes, ni des lions, mais des petits chatons abandonnés ou de vieux chiens mangeurs de bouchon.