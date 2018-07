Gognies-Chaussée : dans le seul village franco-belge, les supporters se préparent à la demi-finale

Coupe du Monde 2018 : Un village franco-belge

Dans le village de Gognies-Chaussée, à cheval sur la frontière franco-belge, on se prépare pour le choc de ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Les cœurs oscillent entre les Bleus et les Diables Rouge, mais quel que soit le résultat, ce soir, l'heure sera à la fête !

C'est le seul village où on peut avoir: bienvenue à. Seule une route départementale fait office deDans ce village,: "La poste, la mairie, les cimetières... Sauf l'église qui est pour les deux communes, et tout le monde s'entend très bien !", confie Arlette Laurent, une habitante côté belge.Aux fenêtres des maisons et des bâtiments publics,. Entre les habitants, il n'y a pas de rivalité, même si. "T'as déjà vu un coq qui mange un diable ?", lance un habitant vêtu des drapeaux belges et français. "Tu vas voir ce soir,!"Côté belges, les supporters sont bien loquaces. Mais côté français,: "Les Belges sont entraînés par un ancien joueur français : Thierry Henry.", rétorque Chantal Saint-Paul, une habitante.Quelle équipe mangera l'autre ? Avant le match, les gérants d'un restaurant de Gognies-Chaussée ont décidé de mettre tout le monde d'accord. Ils attendent"On est en train de tout préparer et on a choisi de. On a aussi des accessoires pour les deux supporters", explique Karim Agag. ". En plus, en finale, on aura un des deux pays donc dimanche, c'est sûr qu'on fera aussi la fête", reprend sa femme, Lilia Agag.Avant l'objectif final, à Gognies-Chaussée,