Hautmont : un buste du Général de Gaulle vandalisé, un “acte ignoble” pour le maire

"Ignoble", "sournois", "scandaleux..." Les mots manquent à Joël Wilmotte, maire Les Républicains d'Hautmont, près de Maubeuge.

Dans la soirée de ce dimanche 14 juin, des individus ont dégradé la stèle à l'effigie de Charles de Gaulle. De la peinture orange a été étalée sur le visage du Général et le mot "esclavagiste" a été inscrit sur le piédestal.

La dégradation a été découverte par deux élus. La priorité pour le maire a été de faire nettoyer la statue dans un premier temps : "Tout a été nettoyé très tôt le matin par un adjoint, des sympathisants gaullistes et par les services techniques".





M. Wilmotte a ensuite déposé plainte "au niveau de la commune. La suite sera dans les mains de la police, même s'il est difficile de retrouver les auteurs dans des cas pareils. C'est quand même un acte sournois", déplore-t-il





Dans cette ville, où "chaque année, depuis trente ans, on rend hommage au Général de Gaulle", et où vivent "de très nombreux militants gaullistes", le geste a été perçu par le maire comme "ignoble et scandaleux".



Xavier Bertrand et Sébastien Chenu appellent à des sanctions

"Quelques jours avant les commémorations de l'appel du 18 juin, à l'heure où nous devons nous souvenir que le général de Gaulle a fait vivre la flamme de la Résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse", a tweeté le président du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR). "Cela appelle des sanctions fortes !"

Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020

Dans un communiqué de presse, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, considère que "ce manque de respect vis-à-vis de l'un des plus grands hommes du siècle est intolérable."

Selon lui, "en laissant faire ce genre de choses, l'Etat valide de facto le révisionnisme et l'altération de notre identité souhaités notamment par certains mouvements indigénistes."

Il faut agir sans faiblesse, la France ne peut pas accepter ces relecteurs indignes de notre pensée . La statue du général de Gaulle vandalisée à Hautmont est un scandale. @lavoixdunord @AfpLille — Sébastien Chenu (@sebchenu) June 15, 2020

De Gaulle avait des attaches importantes avec la région. Il est né à Lille en 1890 et sa femme, Yvonne, est Calaisienne.





Depuis le décès de George Floyd, un Américain noir mort aux Etats-Unis le 25 mai sous le genou d'un policier blanc lors de son interpellation, des protestations antiracistes ont donné lieu dans le monde entier au déboulonnage ou à la dégradation de plusieurs statues de personnalités controversées, comme le navigateur du XVe siècle Christophe Colomb.