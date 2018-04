Hautmont : une mère de 28 ans tuée dans son appartement, la famille anéantie

La petite fille aurait trouvé le corps

est toujours en cours, et les circonstances desont encore floues. Mais le récit du premier édile de la commune de Haumont est. Dimanche soir, vers 18h15, Joël Wilmotte est informé par la police qu', au cœur de la commune.Sur place, des dizaines de policiers, de pompiers et de membres du Samud'Élodie Lempereur,de 28 ans qui travaille au centre commercial Auchan de Louvroil et qui vit là"Je suis restépendant que les secours étaient à l'étage. A ce moment-là, Élodie était, a priori blessée par des tirs", explique le maire. L'attente est longue. Le père d'Élodie "", explique Joël Wilmotte, confirmant une information de la Voix du Nord "coquet et bien arrange" ? D'après les premiers témoignages, Élodie Lempereurpour aller rapidement y chercher une affaire,quelques instants dans le véhicule.Mais la petite fille, en remontant vers l'appartement,dans sa chambre", souffle Joël Wilmotte. Là, l'enfant auraitde sa mère au sol, avant de courir, qui habite à une centaine de mètres de là.L'enquête, supervisée désormais par le, est toujours en cours. Maisquelques instants seulement après la découverte du corps. "Il vivait dans une commune voisine., depuis quelques semaines seulement", précise le maire, qui connait bien le père de la victime.Le corps de la victime a été transféré àpour être accompagnée administrativement et financièrement dans cette épreuve.