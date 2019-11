Hautmont : le RAID intervient pour une prise d'otages présumée dans une habitation

Prise d'otages ?

Fin de week-end mouvementée et confuse, dimanche en début de soirée dans la cité de Forest à Hautmont, près de Maubeuge (Nord). Vers 19 heures, un appel a été passé aux services de police-secours pour signaler qu'un homme armé tenait en joue une autre personne dans un logement.Un important dispositif a immédiatement été déployé dans le quartier et une prise de contact a été réalisée par les forces de l'ordre avec le suspect.Dans le même temps, la police a pris attache avec les proches de l'individu, pour savoir quelles pouvaient être ses motivations et le type d'arme dont il pourrait diposer.Une unité du RAID a été dépêchée sur les lieux. L'homme déclarait alors détenir sa conjointe et une fillette de 6 ans, et qu'un drame se produirait si la police tentait de donner l'assaut.L'individu s'est finalement rendu de lui-même et a pu être interpellé vers 21 heures, selon la direction de la sécurité publique. Il était en fait seul dans son logement, où une carabine à plomb a été découverte.Âgé de 35 ans, il est déjà connu des services de police.