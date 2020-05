La caserne des pompiers d'Aulnoye-Aymeries, dans le Nord. / © Capture d'écran Google Maps

L’incendie s’est déclaré peu avant 18 heures à la caserne des pompiers d’Aulnoye-Aymeries, située rue Jules Ferry. Unse dégageait dans le ciel, interloquant les passants aux alentours. Les pompiers ont pu sortir immédiatement et le parc de véhicules - dont les deux ambulances - a pu être sauvé.Aucun blessé n’est à déplorer. Le feu est désormais éteint et une équipe de reconnaissance est sur place pour déterminer les origines de cet incendie. Les locaux de vie de la caserne sont impraticables (foyer, cuisine etc.) mais la continuité opérationnelle est assurée.