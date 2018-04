Larusso, Willy Denzey, Yannick... Le festival d'Hautmont Belle-Île vous fait revivre les années 90

Larusso

Le choc. / © MAXPPP

Larusso - Tu m'oublieras

Willy Denzey

Willy Denzey - Le Mur Du Son - Lyrics - HD

Lââm

Lââm - Petite sœur (2005)

Yannick

Yannick - Ces Soirées-là clip officiel

Boris

boris soirée disco

C'est uneque propose cette année le, organiséUn voyage dans le temps qui amènera les participants tout droitavec ses chorégraphies inoubliables, ses colliers ras-de-cou et ses joggings blancs brillants.Le 22 juin, seront ainsi réunis sur la scène du festivalElle prédisaitmais elle est restée dans la mémoire des "millenials" et son tube passe encore régulièrement dans les meilleures soirées dansantes.a néanmoins changé un détail de grande importance :Prévoyez casques etcar la soirée du 22 juin vous propose de passer le mur du son, rien que ça. Le grandest de retour avec son titre culte "". Désormais âgé de 35 ans, l'artisteet a même fait une apparition dans le film "Le Manoir".C'estCelle qui a fait (re)découvrir Michel Berger et sa chanson "" à toute une génération de petites filles.revient sur scène à Hautmont !Han-han, han-han.Reprendre du Claude François dans les années 90, il fallait oser.a pourtant réussi le pari et son titre "" a fait danser pendant des heures entières. Après ce tube de l'été, la carrière de Yannick s'est un peu tarie.Enfin, que serait une bonne soiréeHeureusement, on peut compter suret sa "" qui saura sans aucun doute vous faire sautiller dans tous les sens. C'est beau, c'est chaud, c'est disco.Mais les festival d'Hautmont Belle-Île, ce n'est pas que cette incroyable soirée. Les organisateurs ont également prévu un autre concert en pré. Un grand parc d'attractions sera également installé le temps du festival.Le pass journée est en pré-vente àRetrouvez ledu festival ci-dessous :