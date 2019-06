La Longueville : un appel à témoins lancé après la disparition d'un septuagénaire

La gendarmerie du Nord a lancé un appel à témoins suite à la disparition mardi 17 juin de Mohamed Guerrouaz, jugée inquiétante. Ce dernier a quitté son domicile de La Longueville, près de Maubeuge, vers 6h30 à bord de son véhicule, une Renault Kangoo bleue et immatriculée AK-2966HP.Mohamed mesure 1m70 et est de corpulence forte. Il a les yeux marron et portait, à son départ, un pantalon kaki, un tee-shirt kaki de type camouflage, une parka bleu marine et des chaussures noires.Signes distinctifs, le septuagénaire boîte légèrement en raison d'un problème à la hanche, et il porte sur le bras un tatouage bleu-vert représentant une flèche dans un cœur.Quiconque dispose d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut contacter leou le