Mairieux : un appel à témoins lancé pour retrouver un garçon de 14 ans après la mort d'une fillette

Mairieux : la gendarmerie déployée après la mort d'une fillette dans un ruisseau

Recherches intensives ce mardi

#Mairieux : enquête de voisinage ce matin après la mort d’une fillette de 3 ans @F3nord l’ado témoin du drame toujours recherché par les gendarmes #hautsdefrance pic.twitter.com/OCu0vuJrk6 — Ali Benbournane (@alibenbournane) 22 mai 2018

L'appel à témoins

[ DISPARITION INQUIÉTANTE : APPEL À TÉMOINS ] Suite à la disparition inquiétante de FLORIAN, mineur déficient mental de... Publiée par Groupement de gendarmerie départementale du Nord 59 sur lundi 21 mai 2018

Laa lancé lundi soir un appel à témoins pour retrouver Florian, un garçon âgé de 14 ans disparu "au nord de Maubeuge". Hier après-midi, à Mairieux, une fillette avait été retrouvée noyée dans un ruisseau près du domicile de ses grands-parents.Ces derniers, qui sont famille d'accueil,. Selon la grand-mère de la victime, interrogée par nos confrères de La Voix du Nord , il aurait été vu revenant de la rivière où il disait avoir bu de l'eau.En cherchant la fillette, vers 15 heures, les grand-parents ont découvert l'enfant dans l'eau.Ce mardi soir, un important dispositif avait été mis en place par la gendarmerie pour retrouver Florian, qui a disparu. "Un témoin qui aurait pu assister à ce drame est actuellement recherché", avait indiqué une source proche de l'enquête. A-t-il fui parce qu'il a été "choqué" ? Qu'a-t-il vu ? Que s'est-il passé ? Toutes les hypothèses restent ouvertes pour l'instant.La gendarmerie a repris les recherches ce mardi matin. Un chien spécialisé et un hélicoptère sont mobilisés. Et une autopsie du corps de la fillette va être rapidement pratiquée. "Il est toujours recherché comme témoin, sa disparition étant concomitante à la découverte du corps de la petite fille", a ajouté cette source.La brigade cynophile, déjà déployée hier, a fait appel à un autre chien, le Saint-Hubert, qui a un odorat plus développé. "Toutes les hypothèses sont ouvertes" précise-t-on du côté de la gendarmerie.Une enquête a également été ouverte au parquet d'Avesnes-sur-Helpe pour "", l'enfant n'étant pas encore décédée au moment où le garçon a disparu. Selon nos informations, les grands-parents avaient alerté le conseil départemental du Nnord depuis décembre du» de l’enfant placé.Florian est vêtu d'un pantacourt gris, d'un t-shirt blanc, avec "probablement des baskets boueuses" précise la gendarmerie.Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider la brigade de Bavay à le retrouver, vous pouvez