Groupement de gendarmerie départementale du Nord 59 FLORIAN A ÉTÉ RETROUVÉ SAIN ET SAUF EN FIN D'APRÈS-MIDI. MERCI À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL ]

Mairieux : Florian, 14 ans, recherché après la mort de Léa, 3 ans, a été retrouvé

Le jeune Florian, l'adolescent de 14 ans ciblé par un appel à témoin de la gendarmerie du Nord , a été retrouvé sain et sauf en Belgique, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de sources proches de l'enquête.. Décrit comme déficient mental, le garçon avait disparu de Mairieux - entre Maubeuge et la frontière - au moment où l'on découvrait, lundi après-midi, une fillette de trois ans dans un ruisseau près de chez ses grands-parents. Les pompiers, qui n'ont pas réussi à la réanimer, n'avaient pu que constater son décès vers 15 heures. Les gendarmes pensent qu'il pourrait être un témoin-clé pour connaître les causes de la mort de la petite fille, qu'il connaissait.nous confiait-on ce matin à la gendarmerie, carLe parquet et la compagnie de gendarmerie d'Avesnes-sur-Helpe sont en charge de l'enquête. Une autospie sera pratiquée dans les prochains jours.