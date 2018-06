Marpent : un couple de boulangers solidaires offre ses invendus aux plus démunis

Une aide aux plus précaires

Depuis quelques temps, le couple qui gère la boulangerie Kubiak de Marpent, près de Maubeuge, met à disposition des plus démunis une étagère où s'alignent les produits invendus de la veille.Lorsque Elsa et Kevin ont quitté les Ardennes pour, et qu'ils reprennent la boulangerie de la rue de Thiers, ils découvrent que la commune aide les plus précaires en leur accordant des coupons alimentaires.Touchés par la détresse de ces personnes, les boulangers ne se contentent pas d'accepter le dispositif et décident d'apporter leur contribution à ce geste de solidarité.Dans un post publié le 22 mai sur la page Facebook de leur boulangerie, le couple annonce la mise en place d'"" qui "sera destiné à la donation gratuite envers celui qui en a besoin ou le souhaite.". "ils sont frais du jour, donc encore bon le lendemain" peut-on également lire sur la publicatoin., Elsa et Kevin communiquent par ailleurs les horaires de faible affluence. "finissons même par tisser des liens avec ces clients qui très souvent proposent spontanément de rendre service en guise de reconnaissance" confie Elsa Kubiak.