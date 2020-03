Maubeuge : avec un comparse, il séquestre, violente, extorque et urine sur son cousin dans un hall d'immeuble

C'est une sordide affaire, que le tribunal correctionnel de Maubeuge a eu à juger le 6 mars dernier, et qui est communiquée ce mardi par la police du Nord. Une audience à l'issue de laquelle deux individus ont écopé de 5 et 3 ans de prison avec mandat de dépôt. Les deux peines sont assorties d'un an de sursis.



Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 mars, dans le hall d'un petit immeuble situé au 12, place du Village fleuri à Maubeuge. Ce soir-là, deux jeunes délinquants déjà connus des policiers de la ville sont alcoolisés et décident d'extorquer le cousin de l'un d'entre eux.

Demande de rançon

La victime, un jeune homme, se retrouve séquestrée durant quatre heures par les deux comparses alcoolisés dans un petit hall d'immeuble. Après lui avoir asséné coups de pied et de poing, les agresseurs ont fait déshabiller leur cible pour la détrousser de son argent et d'un bijou.



Alors qu'elle était dénudée, ils ont uriné sur la victime, et lui ont porté des coups de tessson de bouteille aux avant-bras. Les malfrats ont ensuite fait appeler la petite amie de leur cible, pour lui réclamer 250 euros contre la libération du jeune homme.



Alertée, la police a pu intervenir après quatre heures de calvaire, et procédé à l'interpellation du duo. L'un des deux a mordu un fonctionnaire lors de son arrestation.



La victime a quant à elle été hospitalisée, mais ne souffrant heureusement pas de blessures graves, malgré un lourd traumatisme. "On a flirté avec l'affaire criminelle", indique une source policière à Maubeuge, satisfaite de la lourde condamnation des agresseurs.