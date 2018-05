Maubeuge : le corps sans vie d'un homme retrouvé flottant dans la Sambre

Ce sont des passants qui ont donné l'alerte. Ce samedi matin, peu après 10h30, ils aperçoivent un corps qui flotte dans la Sambre. Le corps se trouve un peu en amont de l'écluse de Maubeuge, mail de la Sambre, en face du quai des Nerviens.



La police arrive immédiatement, ainsi que les sapeurs-pompiers. Les plongeurs descendent alors dans la Sambre pour ramener le corps à terre. Mais il est déjà trop tard; l'homme est mort depuis un certain temps et il est impossible de le réanimer.



La victime est un homme d'environ 50 ans, qui n'a pas été identifié dans l'immédiat. Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police pour faire toute la lumière sur ce drame et identifier la victime.