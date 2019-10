Maubeuge : un détenu sort de sa cellule armé d'un couteau

L'individu n'en est pas à son coup d'essai.

"On favorise l'angélisme et le confort du détenu au détriment de la sécurité des agents pénitentiaires", peste Christophe Muzzolin, représentant syndical Force Ouvrière au centre pénitentiaire de Maubeuge.Ce vendredi, à l'heure du repas, un détenu est sorti de sa cellule avec dans la main, un couteau de cantine. Les agents pénitentiaires ont tout de suite maîtrisé l'individu, et le drame a pu être évité. Dans sa cellule, le détenu avait également fait chauffer une poêle sur les plaques à induction qui équipent les cellules.Transféré lundi dernier au centre pénitentiaire de Maubeuge après avoir tenté de s'évader de la prison d'Annœullin, depuis, sa première semaine à Maubeuge a été émaillée de multiples incidents. Mardi, il avait cassé le miroir de sa cellule. Il a également menacé et insulté les surveillants de la prison.Le détenu souffre de troubles psychologiques. Le syndicat FO a demandé, dès l'incident, la mise ne place d'une procédure de "passe-menottes". Rendu possible depuis janvier 2018, ce protocole permet de sécuriser toute sortie d'un détenu de sa cellule en lui passant les menottes. Il est en place sur l'individu depuis ce matin.Enfin, les surveillants pénitentiaires ont demandé une nouvelle évaluation psychologique du détenu. Celle-ci devrait avoir lieu de début de semaine prochaine. Ses résultats pourraient conduire à un nouveau transfert du détenu vers une unité plus spécialisée à ce type de profil psychologique.