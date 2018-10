Maubeuge : un homme de 28 ans tué par balles en plein après-midi

Les faits ont eu lieu samedi et pour l'instant, ils sont flous. On sait simplement qu'un jeune homme âgé de 28 ans a été la cible de deux coups de feu ce vers 16h devant l’immeuble Fallières dans le quartier des Présidents àA terre quand les secours sont arrivés sur place, il a été transporté immédiatement à lPourquoi ces coups de feu ? Dans quelle contexte ? On l'ignore pour le moment. Selon La Voix du Nord , la victime était originaire de ce quartier calme de Maubeuge.Une enquête a été ouverte. Les enquêteurs ont questionné les voisins tout le week-end et tentent de comprendre les raisons de ce drame. Aucune personne n'a pour l'instant été interpellée, selon la police.