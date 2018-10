Maubeuge : l'hôpital Sambre-Avesnois paralysé plusieurs heures par une panne de courant, le Plan Blanc déclenché

Le centre hospitalier Sambre-Avesnois de Maubeuge a été privé de courant pendant quelques précieuses heures, ce mardi 30 octobre. Les opérations ont dû être reportées et les plus urgentes d'entre elles se sont faites dans les hôpitaux voisins, à Valenciennes et Mons.



Le Plan Blanc déclenché

"Ça s'est passé autour de 10 heures, de façon impromptue" relate Magloire Gnansounou, président de la commission médicale d'établissement. "Le générateur de l'établissement est tombé en panne" et le générateur de secours, un groupe électrogène assez précaire" a lâché à son tour. Quelques flammes se sont déclarées, rapidement éteintes.



Impossible, dès lors, de poursuivre les opérations prévues ce mardi. "Comme c'est exceptionnel, le chef d'établissement a déclenché le Plan Blanc". Habituellement, le Plan Blanc permet de déployer de larges moyens pour faire face à un afflux massif de patients, notamment en rappelant du personnel en congés, mais "on n'a pas eu besoin de faire revenir des professionnels qui ne travaillaient pas" indique Magloire Gnasounou.



Deux patients opérés à Valenciennes et Mons

En réalité, il s'agissait surtout de "mettre les patients en sécurité" et en particulier ceux qui nécessitaient une opération urgente. "Seulement deux patients en service réanimation ont dû être transportés l'un au Centre hospitalier de Valenciennes, l'autre au Centre hospitalier régionale Mons-Hainaut." Les autres ont vu leur opération reportée au courant de la semaine.



Il a également fallu faire en sorte, jusqu'au rétablissement du courant vers 15 heures, que les patients transportés par le SAMU ne soient pas acheminés à l'hôpital de Maubeuge mais redirigés dans les cas les plus pressants vers Valenciennes et Mons.



Un nouvel hôpital d'ici deux ans

Le générateur principal a été remis en état de marche en début d'après-midi, mais seuls l'informatique et les machines les plus importantes ont encore été remises en marche. "Nous sommes en train d'acheminer depuis Lille un groupe électrogène de secours, pour être en totale sécurité". À son arrivée, vers 17 heures, le reste des installations sera remis en route.



La panne pourrait venir de la vétusté des installations électriques. "L'établissement a été construit dans les années d'après-guerre" indique Magloire Gnansounou. Le nouvel hôpital Sambre-Avesnois, en construction, devrait ouvrir ses portes en décembre 2020.