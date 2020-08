Maubeuge : il retrouve son vélo volé à vendre sur Snapchat, quatre personnes interpellées

Quatre interpellations

Samedi 22 août, un homme qui venait d'acheter un vélo Scott, d'une valeur de 500 euros, se l'est fait dérober à Maubeuge (Nord).La victime a fouillé sur les réseaux sociaux à la recherche d'une éventuelle annonce de mise en vente de son bien, et a fini par trouver son vélo à céder sur le réseau social Snapchat.Le propriétaire du vélo a répondu à l'annonce, et donné rendez-vous aux "vendeurs", tout en prévenant la police.C'est ainsi que lors du rendez-vous fixé pour la vente place de la Concorde à Maubeuge, quatre personnes ont pu être interpellées Parmi elles, trois mineurs dont le plus jeune est âgé de 15 ans.Les quatre receleurs ont été placés en garde à vue.