Maubeuge : interpellation d'un violeur en série présumé recherché depuis 30 ans

Une information révélée ce mardi par RTL



Aboutissement de l'affaire du violeur de la Sambre ?

Ce sontnon-élucidées commises dans le nord de la France, que la(PJ) deest peut-être sur le point de résoudre. Un homme âgé de près de 60 ans, qui pourrait être impliqué dans ces affaires dont la plus ancienne daterait de, a été interpellé lundi àSelon une source proche du dossier, c'est l'enquête sur une agression sexuelle commise la semaine dernière en Belgique et la coopération avec la police belge qui ont permis de remonter jusqu'à ce suspect et de faire ensuite le lien avec une vingtaine d'autres affaires, grâce à son, jusque là inconnu. Sa voiture, filmée en partie par la vidéosurveillance, aurait été repérée durant le week-end dernier à Maubeuge.Par ailleurs,utilisé par l'agresseur a mis la puce à l'oreille des enquêteurs de la, qui ont fait le rapprochement avec un certains nombre d'affaires sur lesquelles ils travaillent depuis de longues années. Selon nos informations, c'est l'qui est sur le point d'aboutir. Un très gros dossier sur lequel la PJ enquête depuisLe suspect, dont l'empreinte génétique serait donc présente sur la vingtaine de viols non-élucidés commis depuis trente ans, habitait dans un village prèset est "homme tout à fait ordinaire" âgé de. Il devrait être déféré à l'issue de sa garde à vue mercredi matin, en vue d'une mise en examen.Lea prévu de donner une conférence de presse ce mercredi après-midi.