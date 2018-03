Maubeuge : un jeune homme de 22 ans, souffrant, est porté disparu

Il ne peut pas rester seul

Un jeune homme de 22 ans estdepuis mercredi après-midi. Il estlorsque le garçon descend du véhicule de sa petite-amie, le temps que cette dernière trouve une place où se garer.À son retour, nulle trace de Loïc,. "Il aurait été aperçu près de la gare de Maubeuge" précise sa grande sœur, Emmanuelle Michaux.Les policiers ont été rapidement prévenus et ont rapidement démarré les recherches. "La disparition a été signalée hier" confirme-t-on au commissariat de Maubeuge.Une course contre la montre s'est depuis engagée,l" s'alarme sa sœur, qui ajoute que son frère n'a pas ses médicaments sur lui, ce qui lui fait courir un risque mortel.Près d'une heure avant sa disparition, vers 15 heures,"Il m'a dit qu'il était désolé de m'abandonner, moi et mes filles, et il m'a dit qu'il m'aimait" s'émeut-elle.Un message qui détonne avec la personnalité du jeune homme, même si Emmanuelle Michaux confie avoir été prévenue par la petite amie que le jeune homme "commençait à devenir dépressif", même si jusque-là,En parallèle,. "On a fait Ferrière, on a fait Mairieux, on a fait toutes les villes autour, on ne sait plus où chercher" se désespère la jeune femme.Un appel à témoin a été notamment relayé sur Facebook (NDLR : Loïc a disparu le 7 mars, et non le 7 février comme il est indiqué ci-dessous).Loïc est de maigre corpulence, mesure 1m70, a les cheveux blonds et les yeux bleus et ne porte ni tatouage, ni piercing. Au moment de sa disparition, il portait une veste en jean, un jean bleu et des baskets noires.Si vous disposez d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter le commissariat de Maubeuge auou la famille du disparu au