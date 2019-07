Maubeuge : la Kermesse de la bière commence le 17 juillet, avec Magic System et Patrick Sébastien

Un chapiteau, des concerts et des litres de bière : c'est bien la Kermesse de la bière de Maubeuge (KBM) qui recommence cette année, du 17 au 21 juillet 2019, à l'espace Sculfort.Pour cette 3e édition, les organisateurs ont vu les choses en grand, afin d'attirer encore plus de spectateurs que l'année dernière : nouveau chapiteau extérieur, scène plus grande pour accueillir davantage d’artistes et sonorisation dernier cri.En ouverture de la KBM, Patrick Sébastien fera tourner les serviettes le mercredi 17 juillet et sera présent également jeudi après-midi.Parmi les autres têtes d'affiche, Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de l'édition 2018 de l'émission "La France a un incroyable talent", qui se représente vendredi 19 juillet, et le célèbre groupe ivoirien Magic System, le samedi 20 juillet.Jeudi 18 juillet, c'est soirée KBM Night Fever avec les Bootleg Abba, un groupe d'hommage à Abba et Goldmen, qui reprend les meilleurs tubes de Jean-Jacques Goldman. Les personnes costumées repartiront avec un cadeau.Pour clôturer la KBM dimanche, place à Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience : le groupe mythique, reformé autour du légendaire guitariste Al McKay, avec plus de 13 musiciens et des influences résolument funk, jazz, R&B et soul.Pour acheter des places, rendez-vous sur le site ticketmaster.fr ou contactez le service événementiel de Maubeuge, au 03 27 53 43 61. Tout le programme ici.