Maubeuge : un lycéen réalise un court-métrage contre la harcèlement scolaire

Reportage lors de la projection du court-métrage

Un "combat" contre le harcèlement scolaire

"No way out" a été réalisé entre les murs du lycée André Lurçat

D'autres projets en cours

Clément Garnier n'a que 17 ans, mais il n'en ai pas à son premier essai. Le lycéen en métier de la sécurité a pour passion la vidéo.Après avoir réalisé un court-métrage de deux minutes pour la camapgne "Non au harcèlement" , l'étudiant au lycée polyvalent André Lurçat a sorti "No way out" (sans issue), un court-métrage de 18 minutes."No way out" raconte la journée d'Ethan, un lycéen qui tente de se remettre du suicide de son petit frère. "Sans compter la difficulté qu’il éprouve à faire son deuil, il devra également faire face au harcèlement scolaire", précise le synopsis."A la base, ce court-métrage s'orientait plus sur la question du suicide, mais on s'est plus recentré sur le harcèlement, qui est le résultat d'une centaine de témoignages qu'on a recueillis un peu partout en France", raconte le jeune réalisateur.Clément Garnier a lui aussi connu une situation de harcèlement scolaire. Alors ce sujet est devenu son "combat", "mais c'est aussi celui de tout le monde, souligne-t-il. L'histoire est centrée sur une seule personne, qui vit ce que tout le monde a pu vivre ou vivra peut-être un jour."Ce passionné de vidéo passe peut-être son baccalauréat cette année, mais il a plusieurs projets dans ses cartons. Il souhaite continuer ses études dans le cinéma.Avant cela, il a pour envie de réaliser une "web série sur le suicide, qui sera plus compliqué au niveau psychologique que le court-métrage". Il envisage aussi d'aborder l'islamophobie."J'utilise la vidéo pour faire passer plein de messages, et des messages qui sont potentiellement tabous ou très compliqués à présenter." Clément Garnier a déjà une démarche bien rodée.