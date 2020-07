Maubeuge : MCA suspend son activité du 9 au 20 juillet par manque de pièces

L'usine MCA à Maubeuge a décidé de suspendre son activité du 9 au 20 juillet. En cause ? Le manque d'approvisionnement d'une quinzaine de pièces.

La nouvelle a été confirmée lord d'un CSE extraordinaire vendredi. L'usine MCA suspend son activité du 9 au 20 juillet. Elle ne peut plus assurer la fabrication de ses véhicules, car il manque une quinzaine de références. Ces pièces provenaient d'une usine Nissan en Espagne, qui a été fermée. Pour l'instant, aucune solution de repli n'a été trouvée. Les quelques 1600 salariés en CDI seront donc mis en chômage partiel, à partir de jeudi, et la CGT dit vouloir négocier des indemnités complémentaires.Ce manque de pièces tombe mal car le carnet de commandes est rempli. "Il faudra faire des heures supplémentaires pour respecter les commandes", explique Jérôme Delvaux délégué CGT chez MCA. Ainsi l'usine sur cette deuxième partie d'année devra sortir 70 000 véhicules, quand elle n'en a fabriqué que 30 000 les 6 premiers mois.La direction devrait en dire plus aux syndicats mercredi à 8h30, lors d'un nouveau CSE. Quant à une éventuelle délocalisation de l'usine vers Douai , les syndicats avouent, pour l'instant ne pas avoir eu de nouvelles garanties.