Maubeuge : des ossements découverts lors de la rénovation de la salle Sthrau

La salle Sthrau à Maubeuge, jooyau de l'Art Déco en pleine rénovation



Peut-être les dépouilles de moines jésuites

La salle Sthrau : quatre siècles d'histoire Edifiée en 1624 au cœur de Maubeuge, la chapelle du collège des Jésuites est un édifice dont l’architecture annonce les débuts de l’art baroque. Désacralisée à la Révolution Française et rebaptisée salle Sthrau, elle sera tour à tour écuries, salle de bal ou de récréation.

En 1914, alors qu'elle accueille le musée, une bibliothèque et une salle de musique, elle est en grande partie détruite par les bombardements allemands. En 1925, la ville confie à l'architecte Henri Lafitte le défi de reconstruire et de sublimer l'édifice, dont seuls les murs subsistent. Lors de l'inauguration en 1927, le public découvre avec émerveillement une salle des fêtes de style Art Déco, organisée sur deux niveaux, une salle de musique et sous une somptueuse verrière à l'étage, une salle de bal. Jusqu'à sa rénovation, elle est demeurée une salle de spectacle prisée des Maubeugeois.

Le chantier de la salle Sthrau n’a pas encore livré tous ses secrets. L'ancienne chapelle du collège des Jésuites du XVIIème siècle, détruite en 1914 puisau début du XXème est en pleine cure de jouvence pour pouvoir rouvrir au public à l'automne (voir encadré).Mais le, dans une partie de l'édifice. En intervenant pour installer des gaines de chauffage et de ventilation, les ouvriers ont fait une découverte pour le moins étonnante :dans des niches de briques.► Reportage de Hélène Tonnellier, et Bertrand Théry le 4 avril 2018La ville attendpour les Monuments Historiques et du Service Régional d’Archéologie dont les agents doivent venir la semaine prochaine.Retrouvés, les ossements pourraient appartenir à d’anciens moines inhumés, comme le voulait la tradition jésuite, au sein de leur église.pour préserver les sépultures et laisser le soin aux professionnels dud’en étudier l’origine et l’époque. Dans le reste du bâtiment, les travaux se poursuivent normalement pour achever la restauration des décors.