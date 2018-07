A Maubeuge, le planning familial a fermé ses portes

Neuf salariés licenciés, dix bénévoles sur la touche

Mille personnes reçues l'an dernier

Fin du Planning familial à Maubeuge



Des problèmes de gestion en cause

En quête de bénévoles

Le Planning familial kesako ? Créé en 1960, le Planning familial a pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement et le contrôle des naissances en général. C'est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités. Il dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST (infections sexuellement transmissibles), contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales. Il respecte l'anonymat des mineurs.

Simone Veil est entrée au Panthéon, et le planning familial de Maubeuge a fermé ses portes.En deux jours d'intervalle, l'auteure de la loi dépénalisant l'avortement a été célébrée, et les habitants de l'Avesnois se sont vus privés de cette antenne où ils trouvaient aide et conseils pour leur santé sexuelle.Le centre du Planning familial de Maubeuge existait depuis 15 ans. Ses neuf salariés ont été licenciés. La dizaine de bénévoles qui y intervenaient sont encore sous le choc."Pour moi, c’est une véritable catastrophe parce qu’on sait qu’on laisse beaucoup de personnes et de jeunes sans réponses à leurs questionnements, à leurs problèmes, à leurs difficultés", regrette Françoise Leroy, ancienne conseillère conjugale bénévole. "C’est très difficile pour moi qui suis militante mais aussi pour celles dont c’était le travail".L'année dernière, près de 1000 personnes ont été reçues aupour obtenir notamment une contraception ou procéder à une interruption volontaire de grossesse.Cette fermeture inquiète les habitants, comme cette Maubeugeoise : "Je trouve que c’est dommage. C'est une aide pour les jeunes en difficulté. Ici dans la région, je pense qu’on en a quand même besoin".Une autre renchérit : "Le planning familial c’est important pour beaucoup de jeunes filles qui n’osent pas parler de leur sexualité à leurs parents, qui ont besoin d’informations et de conseils. Je ne sais pas où elles vont aller."► Reportage de Virgine Cooke Rodriguez, Jean-Pascal Crinon et Amandine MaquetDes problèmes de gestion ont conduit à cette fermeture. Le planning familial du Nord se mobilise pour rouvrir une antenne à la rentrée.Cette structure est indispensable dans l'Avesnois, selon Lucie Vidal, directrice du planning familial du Nord : "Il y a peu de lieu d’informations sur la santé sexuelle, pas seulement des jeunes mais aussi des personnes adultes. Ce territoire est déjà un désert médical. C’est très important que le planning y soit présent."Le planning familial du Nord est. Preuve si l'en est que le combat de Simone Veil pour les droits des femmes demeure brûlant d'actualité.