Maubeuge : soirée de tension et plusieurs départs de feu dans le quartier des Ecrivains

Soirée tendue à Maubeuge dans le quartier des Ecrivains ce mercredi soir. La police et les pompiers sont intervenus pour de nombreux départs de feu aux alentours de minuit.



A l'origine de ces tensions, une opération de police menée mercredi après-midi sur réquisition du Procureur de la république. Des effectifs importants ont été déployés dans ce quartier dit sensible.

Feux de poubelles

Les policiers ont procédé à de multiples contrôles. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue pour recel de vol de véhicules. Plusieurs autres habitants ont également été interpellés pour infraction à la législation sur les stupéfiants.



Le soir-même, les pompiers ont donc été appelés pour un feu de détritus rue Augustin Thierry. "Ils ont été confrontés à une dizaine de feux de poubelles. Ils ont réalisé les extinctions au moyen d'une lance à eau à main sous la protection de la police",ont expliqué les pompiers.



Il n'y a pas eu d'affrontements, pas d'interpellations et la soirée n'a fait aucun blessé.