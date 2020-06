Maubeuge : un trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis démantelé, quatre hommes mis en examen

Trois hommes ont été écroués et un quatrième placé sous contrôle judiciaire, ce vendredi 12 juin, dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants à Maubeuge (Nord, plus précisément du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, saisies par les forces de l'ordre.

Les quatre individus avaient été interpellés en début de semaine par la Sûreté urbaine de Maubeuge, avant de passer 96 heures en garde à vue, s'agissant d'une enquête pour trafic en bande organisée.

Ils ont été déférés ce vendredi matin en vue d'un jugement en comparution immédiate, mais "ils ont fait valoir leur droit au renvoi", a indiqué la procureure de la République d'Avesnes-sur-Helpe Cécile Gressier ; afin de bénéficier de davantage de temps pour préparer leur défense.

Le procès a été renvoyé au 13 juillet prochain.