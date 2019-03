Maubeuge : mobilisation contre le compteur Linky

Maubeuge : les habitants contre Linky

"Pas de procédure de refus"

Une pétition a été lancée

Ils ne veulent pas du. Une vingtaine d’habitants du quartier des Ecrivains àse sont mobilisés jeudi pour bloquer l’installation des nouveaux compteurs.Un habitant avait même scotché un panier de vélo à son compteur pour bloquer l’accès aux prestataires d'Enedis. "Les gens ont barricadé leurs compteurs parce qu’on refuse qu'on nous mette des compteurs Linky", raconteDevant la mobilisation des habitants, les prestatairesont dû quitter les lieux. Mais ils ont eu le temps de remplacer quelques compteurs, avec un discours persuasif."Hier, un agent a toqué à ma porte et m’a dit que le compteur Linky était obligatoire et que si je n’adhérais pas à la loi, il y aurait des contraintes et des frais à payer de ma poche", expliqueLes habitants invoquent le droit de s’opposer à l’installation du compteur Linky, une explication balayée par Enedis. "Il n’y a pas de procédure de refus, le compteur fait partie du réseau électrique, il n’appartient pas au client", rappelle pour Franceinfo , directeur du programme Linky.71% des Français sont pourtant favorables à ce les usagers puissent refuser l’installation d’un compteur Linky à leur domicile d'après un sondage YouGov pour Capital dévoilé vendredi. Selon le site refus linky , 887 communes ont même décidé de ne pas rendre le changement de compteur obligatoire pour leurs administrés.Le 20 mars, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a accordé à 13 personnes souffrant d’hypersensibilité aux ondes le droit de ne pas s’équiper d’un compteur Linky, une première Les ondes émises par l’appareil sont une des arguments avancés par les anti-Linky. "Je n’en veux pas, le compteur émet des mauvaises ondes et est nocif pour la santé", affirme. Un argument démenti par Enedis.A Maubeuge, les habitants du quartier des Ecrivains ne désarment pas. Ils ont lancé une pétition et espèrent même récupérer les anciens compteurs des logements dans lesquels les prestataires d’Enedis ont eu le temps d’installer le compteur Linky.Ils sont prêts à bloquer une nouvelle fois les techniciens. "A un moment donné, ces personnes seront obligées de payer" pour cette intervention, prévient Bernard Lassus. L’installation du compteur Linky est pour l’instant gratuite.