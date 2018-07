Coupe du monde : soirée d'anthologie à Jeumont pour célébrer la victoire de Pavard, l'enfant du pays

La gare numérique de #Jeumont explose à l’ouverture du score #FRACRO pic.twitter.com/lMhuTwTWrL — VDN Maubeuge (@VDNMaubeuge) 15 juillet 2018

Pour la finale je veux un but du frérot @BenPavard28

On est tous deux des petits gars de Jeumont.

Tu es notre fierté

Tous derrière toi — Le gentil métalleux (@ShakaHisoka) 14 juillet 2018

Wouahhhh ! @BenPavard28 quelle fierté pour Maubeuge, Jeumont et toute la sambre ! pic.twitter.com/qgXmqdnAkZ — Pierrick H. (@Pierro_vals) 15 juillet 2018

Je pensais être épargnée du rafu dehors du fait de vivre dans le fin fond de Jeumont

Mais non les gens font toutes les rues et tout les culs de sac

Je suis debout depuis 4h

Laissez moi dormir — mauvaiskarma (@oxelcllr) 15 juillet 2018

La victoire en images...

Son visage étaitdéployées dans les rues. Dans la, les habitants vibraient pour les Bleus, en dimanche soir de. Mais surtout, ils étaient venus soutenirle Jeumontois."Il a montré aux jeunes de la commune que c'était possible, que", s'enthousiasmait son premier entraîneur, hier soir, au micro de TF1 juste après le coup de sifflet final qui a accordé à la France sa deuxième étoile.Le match, retransmis à la Gare numérique, a enthousiasméLedepuis le début des retransmissions, lors des poules, dans cette commune du Nord. Etpour saluer la performance de l'équipe de France.A chaque but,un peu plus et ne désemplit pas. Parmi les supporters, certains ont. D'autres sont des amis proches comme Antoine, voisin de la famille et, il ne change pas, assure le jeune homme. Son père lui a donné la rigueur dès le plus jeune âge. Par exemple avant le soir, il disait ‘va faire 50 jongles, sinon tu sors pas’. Et".Tous les matchs de l'équipe de France ont été retransmis à Jeumont avec une. La fête s'est poursuivieavant de continuer dans le centre-ville, n'en déplaise à certains...La mairie ne sait pas encore si Benjamin Pavard viendra rencontrer ses supporters à Jeumont, mais. Après la victoire,avec quelques photos, en souvenir de la victoire des Bleus.