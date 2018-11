De nouvelles lignes de trains relieront bientôt la Wallonie et le Nord

Après plus de 20 ans, la ligne Maubeuge - Namur est réouverte ! C’est une réouverture qui va faire du bien au tourisme et à l’économie de la Belgique, la France et les @hautsdefrance. Nous l’avions promis avec @FrancoisBellot, nous l’avons fait ! pic.twitter.com/0f6JFeXkfY — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 16 novembre 2018

Relier Paris sans passer par Bruxelles

. Plus de deux décennies plus tard, le vide ferroviaire a été comblé vendredi avec l'inauguration de la nouvelle ligne Namur - Charleroi - Maubeuge qui permettra aux usagers wallons et nordistes de circuler plus facilement entre les deux territoires.Cette nouvelle ligne, qui ouvrira au public, devrait désenclaver les deux régions."C'est un grand jour", a lancé François Bellot, le ministre fédéral des transports belge.Côté français, Xavier Bertrand s'est félicité d'être le président d'une région qui ouvre des lignes de trains. "Cette ligne va faire du bien à la Belgique et la France en terme de développement économique", a-t-il expliqué. Il a également répété que la région mettra 600 000 euros par an dans ce projet.Les Français pourront ainsi rejoindre l'aéroport de Charleroi, ou encore le campus universitaire de Mons, directement en train. Dans l'autre sens, les Wallons pourront ainsi rejoindre le Nord, mais aussi Paris sans avoir à passer par Bruxelles,Ils devront toutefois changer de train à Maubeuge et prendre l'Intercité Maubeuge-Paris.Les deux régions n'excluent pas de mettre en place une ligne directe Namur - Paris dans les mois à venir.