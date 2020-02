Nuits Secrètes 2020 à Aulnoye-Aymeries : Aya Nakamura, Lomepal, Katerine... Les premiers noms dévoilés

Voici les noms communiqués pour l'instant

AYA NAKAMURA

Aya Nakamura - 40% (Live)



LOMEPAL

Lomepal « Regarde-moi » - C à Vous - 25/10/2019



FOALS

Foals [EXTRAIT] @ ARTE Concert Festival



PHILIPPE KATERINE

Philippe Katerine live - "Bonhomme"



RODRIGO Y GABRIELA

Rodrigo y Gabriela live



POMME

Pomme « Je sais pas danser » - C à Vous - 06/01/2020



47 TER

47 TER - "Côte Ouest"



DELUXE

Deluxe "Boys and girl" - C à Vous - 10/06/2019



PLK

PLK "Hier" ft SCH



RILES

Rilès "Thank god" - C à Vous - 09/09/2019



LORENZO

Lorenzo "N**** la BAC"



KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD

King Gizzard & The Lizard Wizard live



ALOÏSE SAUVAGE

Aloïse Sauvage - Présentement (Live)



MUTHONI DRUMMER QUEEN

Muthoni Drummer Queen Live Show



CAMION BAZAR & LA MAMIES

Camion Bazar | Boiler Room x Nuits Sonores

"Des noms qui respectent l’équilibre de l’écosystème musical". C'est en ces termes que le festival des Nuits Secrètes qualifie l'affiche de son édition 2020, qui aura lieu les 24, 25 et 26 juillet prochains à Aulnoye-Aymeries (Nord). Les premiers noms d'artistes qui se produiront sur les trois scènes de l'événement ont été dévoilés ce mardi 4 février, en attendant de découvrir les fameux parcours secrets...Une affiche 2020 qui fait notamment la part belle aux jeunes rappeurs français... Pop, rock, électro, métal ou encore musique afro seront également représentés.: AYA NAKAMURA, LOMEPAL, FOALS, RILES, PLK, KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, PHILIPPE KATERINE, LORENZO, DELUXE, RODRIGO Y GABRIELA, POMME, 47 TER, ALOÏSE SAUVAGE, MUTHONI DRUMMER QUEEN, MICHEL, CAMION BAZAR & LA MAMIES