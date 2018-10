Recquignies : un train passe à toute vitesse, les barrières du passage à niveau restent levées

Recquignies : un train passe, les barrières du passage à niveau restent levées

[Sécurité aux passages à niveau]

Ne risquez pas votre vie aux passages à niveau



Feu clignotant = arrêt absolu. Ne risquez pas votre vie. Respectez le code de la route. Ceci est un message de @SNCFReseau et de la @RoutePlusSure.



, mère de famille habitantprès de Maubeuge (Nord), n'en revient toujours pas. Mardi matin, alors qu'elle se trouvait en voiture avec son enfant, l'automobiliste a vu passer unà toute allure à un... qui était. C'est grâce aude signalisation, qui lui fonctionnait, qu'elle s'est arrêtée à temps. "En plus ils passent très très vite les trains, ici... Je me suis dit - ce n'est pas possible - !"L'incident aurait pu être dramatique. Et une tragédie a déjà eu lieu à ce même endroit, en. Trois jeunes à bord d'une voiture y ont laissé la vie,par un train. Laest d'ailleurs poursuivie dans cette affaire, qui est toujours en cours.Mardi, elle a dépêché une équipe desur le passage à niveau défectueux et dit avoir ouvert unepour éclaircir l'incident.Ce vendredi, SNCF Réseau lance justement unesur la...