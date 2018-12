Rousies : cinq personnes intoxiquées la nuit de Noël à cause d'un groupe électrogène défaillant

Deux familles ont eu une belle frayeur le soir du réveillon. Mais heureusement, plus de peur que de mal. A cause d'une panne d'électricité dans le quartier, les habitants d'une maison rue d'Assevent, à Rousies, ont mis en route leur groupe électrogène.



Seulement, au milieu de la nuit, vers minuit, ces derniers sont victimes de malaises et appellent les secours. Les pompiers constatent alors que cinq personnes sont intoxiquées au monoxyde de carbone. L'accident serait dû à une mauvaise combustion au niveau du moteur du groupe électrogène qui a dégagé de grandes quantités de ce gaz.



Résultat : les habitants de deux maisons mitoyennes ont été affectés. Heureusement, l'intoxication est sans gravité. Les victimes ont été transportées dans un état léger au centre hospitalier de Maubeuge.