Un aéronef de tourisme qui effectuait un vol d'instruction entre Valenciennes et Maubeuge a subi une panne moteur samedi après-midi, et a été contraint de réaliser un atterrissage d'urgence dans un champ à Taisnières-sur-Hon, non loin de Bavay (Nord).

Dégâts importants

Les militaires de la brigade de gendarmerie de Bavay et les secours ont été dépêchés sur place, et ont trouvé les deux passagers de l'appareil légèrement blessés à la tête. L'état de santé de ces ressortissants belges n'a pas nécessité leur transport à l'hôpital.



L'avion, fortement endommagé, a été laissé sur place.



La brigade de gendarmerie des transports aériens de Lille-Lesquin a été saisie de l'enquête.