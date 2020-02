Un homme d'une cinquantaine d'années a été blessé à la tête, peu avant 7 heures ce lundi matin, alors qu'il marchait à proximité de la mairie de Louvroil, rue Roméo Frémy.Un panneau de 3*2m s'est envolé avec la tempête Ciara et l'a percuté sur le crâne nécessitant l'intervention des pompiers et du SMUR. Les secours du Nord déclarent que l'homme a été "gravement" blessé et transporté au centre hospitalier de Maubeuge. La Voix du Nord évoque, de son côté, un " blessé léger ".