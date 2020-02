“Triste à pleurer”, quand Libération livre un portrait peu flatteur de Maubeuge

Réactions sur les réseaux sociaux

Encore un portrait qui va améliorer l’image de #Maubeuge. Sans parler du ton méprisant employé. — thomas 🌎🌍🌏 (@to_bet_) February 20, 2020

https://t.co/jIxVr4m2FL @libe ça va les photos en noir et blanc pour inspirer la misère et le discours genre on vit tous en dessous du seuil de pauvreté ?? — 🎃Marine 🏳️‍🌈 (@NetflixAndBTP) February 20, 2020

Ce "reportage photo" est misérabiliste et méprisant. On sent un peu trop le bobo parisien imbus de sa petite personne qui vient faire son dégoûté chez les ploucs. Je ne vous félicite pas @libe.https://t.co/9uBzN1BJJP — Dutriaux (@AntoineDutriaux) February 20, 2020

Sur la forme, d'accord avec vous : beaucoup de condescendance de la part du journaliste de Libé. Sur le fond, le portrait de Maubeuge correspond à une réalité (et encore, il n'est même pas allé à Sous-le-Bois). Se voiler la face sur cette réalité fait-il avancer le Schmilblick ? — Frédéric Boso (@Mon_Melon) February 20, 2020

Magnifique reportage photo de @libe à Maubeuge, symbole des villes du Nord dévastées par le chômage.

C'est beau, mais ça me fend le coeur...https://t.co/D4hQUko8Fb — Clément Bacq (@ClemBacq) February 20, 2020

Dans son édition papier et dans sa version web du 20/02/20, Libération consacre un article intitulé «A Maubeuge, c’est simple, on a raté tous les virages» et une série photo titrée A Maubeuge, l'avenir est une route qui ne mène nulle part.L'article parle des municipales et notamment des espoirs du RN dans la ville, mais tisse en toile de fond un portrait de Maubeuge "ville pourrie".Le maire actuel Arnaud Decagny qui a été interviewé dénonce un article "complétement à charge", mettant en avant "tout ce qu'il y a de négatif", photographiant "des immeubles qui vont être détruits", faisant "passer les habitants pour des ploucs". "Il y a des problèmes, je ne les nie pas mais il y a aussi des formes d'optimisme." L'optimisme, pour lui, vient notamment du fait "d'un "plan Marshall" de 500 millions d'euros sur les 8 prochaines années", qui doit permettre de rénover le centre ville, les quartiers et de créer le contournement Nord.De son côté, le candidat du RN, Aymeric Merlaud, considère que l'article est "plutôt prémonitoire, s'il n'y a pas de changement" et dénonce ses adversaires, qui se sont "habitués au pire".Mais les réactions se font aussi sur les réseaux sociaux notamment Twitter.Thomas dénonce ainsi le "ton méprisant"du journaliste, Marine, le choix du noir et blanc pour les photos.D'autres nuancent un peu, en parlant d'"une réalité".Ce qui est sûr c'est que l'article n'a pas laissé indifférent.