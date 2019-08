VIDÉO. 1984 : la douane de Maubeuge saisit 57 kg de lingots d'or à la frontière belge

De quand date ce reportage ?

1984 : la douane de Maubeuge saisit 57 kg de lingots d'or à la frontière belge

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Le reportage a été diffusé le vendredi 24 août 1984 dans le journal télévisé de F3 Nord-Pas-de-Calais.La vidéo traite d'une saisie peu ordinaire, réalisée peu avant par la douane de Maubeuge à la frontière entre la France et la Belgique : 52 barres d'un kilos d'or, et deux petites barres de 250 grammes qui constituent à peu près 5,7 millions de francs de l'époque (ce qui vaudrait, aujourd'hui 1,64 million d'euros.On voit évidemment l'objet de la saisie et les lingots défilent à l'écran. Les agents qui ont réalisé cette saisie sont également interrogés, confiant d'ailleurs s'être "mis là, comme ça. Aucune des routes ici n'est surveillée". Ils ont, en revanche, reçu des tuyaux de Paris. Mais difficile, à l'époque, de surveiller la frontière franco-belge.Mais quel intérêt à faire venir de l'or de Belgique ? On explique que "à la fin 1981, l'anonymat sur l'or a été levé, d'où l'intéret pour certaines personnes de se procurer autrement de l'or, et notamment à l'étranger où l'anonymat n'est pas levé."