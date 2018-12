VIDEO. Au Soulier d'argent, la dernière cordonnerie artisanale de Louvroil, va fermer dans quelques jours

Au Soulier d'argent, la dernière cordonnerie artisanale de Louvroil, va fermer dans quelques jours

La fin d'une époque

© PIERRE ROUANET/MAXPPP

La boutique faisait presque partie du paysage à Louvroil. Mais d'ici quelques jours,jamais. Jean-Claude Binon va tirer sa révérence le 31 décembre. Il tenait la dernière cordonnerie artisanale près de Maubeuge :La fin d'une époque pour l'octogénaire qui prend une retraite bien méritée, mais aussi pour ses habitués., fidèles depuis de longues années. "Je suis triste,. On trouvait ici des articles de qualité à des prix tout à fait compétitifs", commente l'un d'eux.Si le cordonnier a tenu la boutique familiale pendant 59 ans,. Le magasin a été fondé par son père il y a presque un siècle et avec lui, c'est une partie des souvenirs de Jean-Claude Binon qui s'en vont."Je me souviens, quand j'étais tout gosse,. Mon père à la machine et moi qui m'endormais dans le coin, puis il m'emmenait au lit. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, même quand on a dix ans", se rappelle l'octogénaire.Mais quand le magasin fermera ses portes, ce sera définitivement : aucun repreneur ne poursuivra l'aventure. "Le métier évolue beaucoup aujourd'hui avec internet. Alors", estime le cordonnier.D'ici la fin de l'année, la sonnette stridente, tout droit sortie d'un vieux film en noir et blanc, continuera de rythmer les visites des clients. Le silence, lui, va succéder àavec les clients devenus des amis.... Je pense à mes parents. Enfin, c'est la vie", dit-il, ému, en fermant sa boutique. Comme si, pendant près de cent ans, le temps s'était arrêté sur le pas de la porte Au Soulier d'argent.