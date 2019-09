VIDÉO. Bavay : l'Empire romain est exposé en briques Lego au forum antique !

A Bavay, l'Empire romain exposé en briques Lego !



Une archéologue et un passionné de LEGO

© Forum antique de Bavay

L'Empire Romain est exposé depuis le 12 septembre sous une forme un peu particulière, mais ludique, au Forum antique de Bavay."Briq'Antiques, les Romains en LEGO", c'est le nom de l'événement lancé le 12 septembre dernier, accessible aux petits et grands ! "Notre idée, c’est vraiment de faire venir le jeune public et les plus vieux qui ne viennent pas au musée habituellement, qui ne sont pas passionnés par l’archéologie, mais qui, attirés par les belles couleurs des LEGO, viendront nombreux", escompte la directrice du Forum Véronique Beirnaert-Mary.C'est un couple de Belges, originaire d'Anvers, qui a mis toutes ses connaissances et sa passion au service de cette exposition. Elle, est archéologue, et lui adore les célèbres petites briques ! Ils ont apporté leurs "tableaux", composés au total de 15.360 pièces, en plusieurs morceaux, qu'ils ont rassemblés que sur le lieu de l'expo à Bavay, où ils ont ensuite placé les très nombreux détails de leurs compositions. Découvrez ci-dessous, en accéléré, toute la mise en place :Dans cette dernière création miniature qui n'en est pas moins minutieuse, on retrouve "les soldats romains, mais aussi les citoyens dans leurs maisons, dans leurs diverses activités : au bain, on a un atelier d'un potier qui travaille, les femmes dans la cuisine (...) On a aussi tout l’univers mythologique qui est représenté avec tous les dieux romains. Il y a le cirque, les jeux, les gladiateurs… tout ce qu’on imagine de la culture romaine !" décrit la directrice."Briq'Antiques, les Romains en LEGO", c'est visible jusqu'au 25 septembre 2020 au Forum antique de Bavay.