VIDÉO. Coronavirus : à Jeumont, le succès des distributeurs de masques et de gel hydroalcoolique

Jusqu'à sept recharges par jour

Coronavirus : à Jeumont, le succès des distributeurs de masques

On connaît les distributeurs d'œufs, de pain, de légumes ou encore de pizzas... À Jeumont, près de Maubeuge (Nord) comme ailleurs en France, on trouve depuis quelques semaines deux distributeurs de masques et de gel hydroalcoolique, pour lutter contre le coronavirus.Ces derniers, rechargés quatre à sept fois par jour, sont pris d'assaut par une file quasi-ininterrompue d'habitants. "On essaie d'en prendre un peu partout", confie l'une des clientes, "sachant que dans les pharmacies, on en distribue pas encore forcément, et dans les supermarchés non plus" (ce sera le cas à partir du lundi 4 mai).Dans l'Avesnois, on compte déjà quatorze distributeurs de ce type. Des machines devenues indispensables aux yeux du maire de Jeumont, Benjamin Saint-Huile : "On est conscients que le masque de la ville et le masque de la région ne seront pas peut-être pas suffisants et donc on met en place ce système qui permet aux gens qui le souhaitent d'aller plus loin sur des masques lavables, réutilisables une vingtaine de fois", explique-t-il.Les distributeurs, eux, sont fabriqués à proximité : c'est une entreprise familiale de Hautmont qui a breveté, conçu et fabriqué l'appareil, au rythme de quinze par mois. Pour son directeur commercial Jérôme Lacomte, ce mode de vente en plein essor représente "l'avenir".En Picardie aussi, l'entreprise Ledistrib s'est lancée dans la vente, via des distributeurs de produits aidant à la lutte contre le Covid-19."Les pessimistes diront : 'On va perdre des caissières ou de l'humain'", explique Jérôme Laconte mais ce qu'on va perdre, "on va le récupérer ici" à travers la création d'emplois. Et surtout, la santé n'a pas de prix.